أبراج يوم الثلاثاء مع سمر عمران

مولود اليوم4/16: صريح، جريء، مغامر، قوي تحمل، تفضيل المشروعات النظرية على التخطيط العملي، استراتيجي وديناميكي، تملك حس المديح والاطراء والمروءة، اداري، منظم، حيوي، نشيط، روح طليعية بناءة، حاقد وغيور أحيانا، للبعض حظ سيء على صعيد زواج وارتباط بسبب الاهمال او الاندفاع او التهور أو الغضب، رغبة بادخال عنصر جديد على مجرى حياتك، ارادتك صلبة لانجاز جميع الاعمال المتراكمة خلال الفترة الماضية، الفترة القادمة تطوي صفحة من التعب وتكسب امور مالية وحسابات اوراق معاملات زيادة ممتلكات، للبعض ارتباط، للبعض ميراث، للبعض عودة حب من الماضي، بين شهرين الخامس والسادس سفر ومشاريع تنقل برامج جديدة، تتخلص من قلق مترافق بتعب نفسي وجسدي من خلال علم جديد وسفر.

برج الحمل: نهار متعب قد تتعرض لعراقيل غير معروف سببها الرئيسي، غير قادر على انجاز عملك مثلما تريد، احتمال كسل لذلك لا تضيع الوقت لأن نهارك يحمل مسؤولية مهمة، يوم مهم ومشغول في بعض التسويات، نهار يحمل قرار مهم، انتبه على صحتك، احتمال تتضطر أن تغير أكثر من مرة بسبب ظهور مسألة طارئة لذلك اطلب مساعدة تتسابق مع الوقت لانجاز مشاريعك المتراكمة تشعر بضرورة انجازها لاهميتها.

برج الثور: من الصباح تتحسن المعنويات وتقوى الثقة بالنفس وتفرح لتقارب الرأي مع الأحباء، يوم ايجابي، تتحمس مع ما كل ماهو جديد، محاط بالمحبين حتى تعوّض اليومين الماضيين وتوظف طاقاتك، اليوم أشياء مثمرة احتمال تحصد نجومية وترغب بالخروج عن المألوف أو الروتين وقسم قد تسمع أخبار جميلة تخص أولاد، نهار للتواصل والنجاح، يوم مناسب لممارسة نشاط فني وصوتك مسموع وحظوظ معنوية مادية.

برج الجوزاء: أفكارك قوية ومترابطة تفكر في تقديم هدية لأحد أفراد عائلتك لأن نهارك يتحدث عن أمور بيتية عقارية وترغب بتجديد أثاث أو منزل أو تغيير أو تحسين نهار مقبول، تبحث بمواضيع مهمة تخص أفراد عائلتك، جرّب أن تعمل توافق ولا تترك زيول وجرّب أن تتأكد من الأجواء خالية من العتاب واللوم وتردد وعليك أن تشدد اليوم على التقارب مع العائلة إذا ظهر خلاف كن حذر قليلاً افضل النتائج اذا عرفت كيف تستفيد من الظروف التي تعطي حياتك مظهر جيد ومشجع ضمن عائلتك، للبعض اعطال وتصليحات مخالفة قانونية.

برج السرطان: تتحسن أمورك بشكل تدريجي، تعود الحميمية والانسجام بالأجواء مجدداً، تتكيف مع بعض من محيطك تخطط وتتقرب من المخطئين في حقك يحاولون الاعتذار ، امنحهم فرصة للمصالحة، نهار حافل نشاطات يمكن مناسب لسفرة قصيرة وللتنقل، وللحب مكانة واضحة اليوم عندك مقابلاتك ملائمة من السلطة حسب عمرك ، للبعض عودة وتفاؤل وانطلاقة جديدة تخرج برحلة قصيرة، يوم مناسب للتنزه و تخلص من ضغط العمل لا تستسلم للغضب وتصب نقمتك ولا تفرط بالعتاب استفد من الظروف لاعطاء حياتك مظهر جيد ومشجع

برج الأسد: تحرك على صعيد مالي لذلك كن حريص على الاستماع لرأي الآخرين وقدّم بعض التنازلات فترة ايجابية فرص مالية تعمل مع الشركاء تظهر مسائل مالية طارئة لها علاقة بالمنزل أو أحد أفراد عائلتك وتميل لتوظيف أموالك وللبعض لا تزال الثقة موجودة تنفيذ عمل مطلوب منك أن يكون في أمور مالية أو من عمل إضافي أن يكون فيه مالي يمكن استرداد دين مبالغ مالية قادمة في الطريق الك و نجمك طيب.

برج العذراء: القمر ببرجك تزداد قوتك ونشاطك في جميع الاتجاهات، تلعب دور ايجابي تحقيق الغايات وتزداد حركتك وسوف تكون متأقلم مع أي وضع يتقدم نحوك، يبدو اليوم سريع بانجاز أعمالك وإعطاء الحلول المنطقية والسليمة لأي مشكلة ويطلق اللسان ويعبّر عن كثير من المشاعر الدافئة وتقدم صورة صادقة عن كثير من مواعيدك وتجني منها المتعة والصحة، تتحسن تصل للحقائق وتتخلص من تفاهة من حولك.

برج الميزان: انتبه قليلاً يوجد فوضى وخيبة أمل، كن حريصاً على ممتلكاتك، تجنب حسم الأمور المصيرية وغير واعد وبطيء وطاقة ضعيفة، يظهر خصام عدائية وتصرفاتك، لا تفرض رأيك ونختلف القوانين، يوم تشتد الضغوطات وتشعر بتوعك صحي انفعال شديد، انتبه من المحتالين، ضياع، نسيان القمر ببرج العذراء يسبب لك الألم.

برج العقرب: يبدو كل شي بنظرك جيد، لقاء ومصالحة، جيد نهارك فترة رومنسية تتسارع الأحداث لتعوض قصص مرتبطة بالأصدقاء يقتربوا منك تحتاج للمديح ينشرح صدرك بمساعدة الأصدقاء والعائلة يباركون خطواتك ومشروعاتك.

برج القوس: اليوم للعمل لا تسمح للقلق والتأثير على نجاحاتك وبإمكانك أن تطور عملك، تتعايش مع متطلباتك اليومية، لا تضيع عليك فرصة بإمكانك أن تقنع الآخرين بوجهة نظرك، جرّب أن تترك أفضل الانطباعات حتى لو شعرت بتوتر، انت على أتم الجهوزية لأنه يوم امتحان لك حسب عمرك، صورتك واضحة ادفع بمصالحك أو ادخال تغيير في عملك، قد يصيبك بعض القلق وتواجه مشكلات على غرار معظم الناس لا تهمل اي عارض غير طبيعي وتلجأ للمهدئات طلبا للنوم استشر المحبين.

برج الجدي: نهار جيد ايجابي مناسب لإقامة حوار مهم وحتى تأخذ قرارات مهمة وتفكيرك بقمة نشاط وتزداد رغبتك في السفر لأماكن بعيدة تلتقي مع الآخرين واستقبل زوار تعتمد سلم الأولويات تقلل من ضغوطك النفسية وتحافظ على صحتك، تنشط مواعيدك وزياراتك وتشارك في نشاط دراسة يكون مناسب فيه مطالعة أو تجارة، تتخذ قرارات مهمة.

برج الدلو: عصبي متوتر من أسباب لم تكن تتوقعها فاتورة تمرد على القانون تدخل في مواجهة مع من يعارضك بالرأي، انت نحط أنظار ومحور اهتمام الجميع لا تسمح للحاقدين يقتربوا منك، نقاشات مالية ترتيب حسابات تعالج الأمور تقدم تنازلات وتتكيف مع الحقيقة والواقع وتصل إلى اتفاق مفيد.

برج الحوت: الفترة ليست لصالحك الحل الأفضل ان تمارس هواية مطالعة، شراكة تجعلك تشعر ببعض الغليان ومواجهة انتبه من تعاملاتك مع الشركاء وابتعد عن المواقف المتطرفة حتى تتمكن من تحقيق انجاز ونجاح في المفاوضات مع الطرف الآخر للبعض توقيع عقود وإيجاد قاسم مشترك بدل المواجهة قلل من المأكولات الدسمة تسبب لك القلق وعقلك يؤكد لك أن شك عندك وهمي الخصم اقوى منك. الشروعات النظرية على التخطيط العملي، استراتيجي وديناميكي، تملك حس المديح والاطراء والمروءة، اداري، منظم، حيوي، نشيط، روح طليعية بناءة، حاقد وغيور أحيانا، للبعض حظ سيء على صعيد زواج وارتباط بسبب الاهمال او الاندفاع او التهور أو الغضب، رغبة بادخال عنصر جديد على مجرى حياتك، ارادتك صلبة لانجاز جميع الاعمال المتراكمة خلال الفترة الماضية، الفترة القادمة تطوي صفحة من التعب وتكسب امور مالية وحسابات اوراق معاملات زيادة ممتلكات، للبعض ارتباط، للبعض ميراث، للبعض عودة حب من الماضي، بين شهرين الخامس والسادس سفر ومشاريع تنقل برامج جديدة، تتخلص من قلق مترافق بتعب نفسي وجسدي من خلال علم جديد وسفر.

برج الحمل: نهار متعب قد تتعرض لعراقيل غير معروف سببها الرئيسي، غير قادر على انجاز عملك مثلما تريد، احتمال كسل لذلك لا تضيع الوقت لأن نهارك يحمل مسؤولية مهمة، يوم مهم ومشغول في بعض التسويات، نهار يحمل قرار مهم، انتبه على صحتك، احتمال تتضطر أن تغير أكثر من مرة بسبب ظهور مسألة طارئة لذلك اطلب مساعدة تتسابق مع الوقت لانجاز مشاريعك المتراكمة تشعر بضرورة انجازها لاهميتها.

برج الثور: من الصباح تتحسن المعنويات وتقوى الثقة بالنفس وتفرح لتقارب الرأي مع الأحباء، يوم ايجابي، تتحمس مع ما كل ماهو جديد، محاط بالمحبين حتى تعوّض اليومين الماضيين وتوظف طاقاتك، اليوم أشياء مثمرة احتمال تحصد نجومية وترغب بالخروج عن المألوف أو الروتين وقسم قد تسمع أخبار جميلة تخص أولاد، نهار للتواصل والنجاح، يوم مناسب لممارسة نشاط فني وصوتك مسموع وحظوظ معنوية مادية.

برج الجوزاء: أفكارك قوية ومترابطة تفكر في تقديم هدية لأحد أفراد عائلتك لأن نهارك يتحدث عن أمور بيتية عقارية وترغب بتجديد أثاث أو منزل أو تغيير أو تحسين نهار مقبول، تبحث بمواضيع مهمة تخص أفراد عائلتك، جرّب أن تعمل توافق ولا تترك زيول وجرّب أن تتأكد من الأجواء خالية من العتاب واللوم وتردد وعليك أن تشدد اليوم على التقارب مع العائلة إذا ظهر خلاف كن حذر قليلاً افضل النتائج اذا عرفت كيف تستفيد من الظروف التي تعطي حياتك مظهر جيد ومشجع ضمن عائلتك، للبعض اعطال وتصليحات مخالفة قانونية.

برج السرطان: تتحسن أمورك بشكل تدريجي، تعود الحميمية والانسجام بالأجواء مجدداً، تتكيف مع بعض من محيطك تخطط وتتقرب من المخطئين في حقك يحاولون الاعتذار ، امنحهم فرصة للمصالحة، نهار حافل نشاطات يمكن مناسب لسفرة قصيرة وللتنقل، وللحب مكانة واضحة اليوم عندك مقابلاتك ملائمة من السلطة حسب عمرك ، للبعض عودة وتفاؤل وانطلاقة جديدة تخرج برحلة قصيرة، يوم مناسب للتنزه و تخلص من ضغط العمل لا تستسلم للغضب وتصب نقمتك ولا تفرط بالعتاب استفد من الظروف لاعطاء حياتك مظهر جيد ومشجع

برج الأسد: تحرك على صعيد مالي لذلك كن حريص على الاستماع لرأي الآخرين وقدّم بعض التنازلات فترة ايجابية فرص مالية تعمل مع الشركاء تظهر مسائل مالية طارئة لها علاقة بالمنزل أو أحد أفراد عائلتك وتميل لتوظيف أموالك وللبعض لا تزال الثقة موجودة تنفيذ عمل مطلوب منك أن يكون في أمور مالية أو من عمل إضافي أن يكون فيه مالي يمكن استرداد دين مبالغ مالية قادمة في الطريق الك و نجمك طيب.

برج العذراء: القمر ببرجك تزداد قوتك ونشاطك في جميع الاتجاهات، تلعب دور ايجابي تحقيق الغايات وتزداد حركتك وسوف تكون متأقلم مع أي وضع يتقدم نحوك، يبدو اليوم سريع بانجاز أعمالك وإعطاء الحلول المنطقية والسليمة لأي مشكلة ويطلق اللسان ويعبّر عن كثير من المشاعر الدافئة وتقدم صورة صادقة عن كثير من مواعيدك وتجني منها المتعة والصحة، تتحسن تصل للحقائق وتتخلص من تفاهة من حولك.

برج الميزان: انتبه قليلاً يوجد فوضى وخيبة أمل، كن حريصاً على ممتلكاتك، تجنب حسم الأمور المصيرية وغير واعد وبطيء وطاقة ضعيفة، يظهر خصام عدائية وتصرفاتك، لا تفرض رأيك ونختلف القوانين، يوم تشتد الضغوطات وتشعر بتوعك صحي انفعال شديد، انتبه من المحتالين، ضياع، نسيان القمر ببرج العذراء يسبب لك الألم.

برج العقرب: يبدو كل شي بنظرك جيد، لقاء ومصالحة، جيد نهارك فترة رومنسية تتسارع الأحداث لتعوض قصص مرتبطة بالأصدقاء يقتربوا منك تحتاج للمديح ينشرح صدرك بمساعدة الأصدقاء والعائلة يباركون خطواتك ومشروعاتك.

برج القوس: اليوم للعمل لا تسمح للقلق والتأثير على نجاحاتك وبإمكانك أن تطور عملك، تتعايش مع متطلباتك اليومية، لا تضيع عليك فرصة بإمكانك أن تقنع الآخرين بوجهة نظرك، جرّب أن تترك أفضل الانطباعات حتى لو شعرت بتوتر، انت على أتم الجهوزية لأنه يوم امتحان لك حسب عمرك، صورتك واضحة ادفع بمصالحك أو ادخال تغيير في عملك، قد يصيبك بعض القلق وتواجه مشكلات على غرار معظم الناس لا تهمل اي عارض غير طبيعي وتلجأ للمهدئات طلبا للنوم استشر المحبين.

برج الجدي: نهار جيد ايجابي مناسب لإقامة حوار مهم وحتى تأخذ قرارات مهمة وتفكيرك بقمة نشاط وتزداد رغبتك في السفر لأماكن بعيدة تلتقي مع الآخرين واستقبل زوار تعتمد سلم الأولويات تقلل من ضغوطك النفسية وتحافظ على صحتك، تنشط مواعيدك وزياراتك وتشارك في نشاط دراسة يكون مناسب فيه مطالعة أو تجارة، تتخذ قرارات مهمة.

برج الدلو: عصبي متوتر من أسباب لم تكن تتوقعها فاتورة تمرد على القانون تدخل في مواجهة مع من يعارضك بالرأي، انت نحط أنظار ومحور اهتمام الجميع لا تسمح للحاقدين يقتربوا منك، نقاشات مالية ترتيب حسابات تعالج الأمور تقدم تنازلات وتتكيف مع الحقيقة والواقع وتصل إلى اتفاق مفيد.

برج الحوت: الفترة ليست لصالحك الحل الأفضل ان تمارس هواية مطالعة، شراكة تجعلك تشعر ببعض الغليان ومواجهة انتبه من تعاملاتك مع الشركاء وابتعد عن المواقف المتطرفة حتى تتمكن من تحقيق انجاز ونجاح في المفاوضات مع الطرف الآخر للبعض توقيع عقود وإيجاد قاسم مشترك بدل المواجهة قلل من المأكولات الدسمة تسبب لك القلق وعقلك يؤكد لك أن شك عندك وهمي الخصم اقوى منك.