الصاروخ الذي أسقط طائرة الجيش الليبي مصدره هذه الدولة العربية .. !!!

الإثنين, 15 نيسان 2019 الساعة 22:37 | سياسة, عربي

الصاروخ الذي أسقط طائرة الجيش الليبي مصدره هذه الدولة العربية .. !!!

جهينة نيوز

كشف خبراء عسكريين أن الصاروخ الذي استخدم لاسقاط طائرة ميغ-21 ام اف التابعه للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر صاروخ محمول على الكتف من طراز "FN-6" و مصدره دولة قطر.

و الصاروخ المذكور صيني الصنع إشترته مشيخة قطر و زودت به تنظيم القاعدة في سورية و ليبيا عبر السودان.

و اكد الخبير العسكري الموالي للاحتلال الاسرائيلي باباك تاغافي أن صواريخ "FN-6" المحمولة على الكتف حصل عليها تنظيم القاعدة منذ العام 2013 عبر السودان من مشيخة قطر.

و كان ناشطون نشروا مشاهد للحظة إسقاط طائرة تتبع للمشير خليفة حفتر فوق مدينة طرابلس خلال المعارك القائمة بين الجيش الوطني الليبي من جهة و قوات موالية للحكومة الليبية المعترف بها في طرابلس.


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