مجلة فرنسية تنشر صورة لرونالدو وميسي يتبادلان القبل!

جهينة نيوز

نشرت مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني، إصدارها الجديد، ويظهر في غلافه، كريستيانو رونالدو وغريمه ليونيل ميسي وهما يتبادلان القبل.

موضوع العدد الجديد للمجلة الفرنسية، يتمحور حول المنافسة والصراع الدائم بين ميسي ورونالدو في السنوات الأخيرة.

وطرح صحافيو المجلة السؤال التالي "ميسي أم رونالدو؟"، على مجموعة من نجوم الساحرة المستديرة، مثل البلغاري خريستو ستويتشكوف، والإنجليزي دجيمي كاراغير، والهولندي أريين روبين، والألماني فيليب لام.

وأشار أحد مستخدمي موقع تويتر، إلى أن الصورة التي ظهرت في غلاف المجلة الفرنسية، قد تكون مقتبسة من "غرافيتي" (رسم جداري) في شوارع برشلونة عام 2017، يظهر ميسي ورونالدو وهما يتبادلان القبل.

وتنافس ميسي ورونالدو خلال العقد الأخير على الفور بالجوائز الفردية، خاصة جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم.

واحتكر اللاعبان الجائزة المرموقة لمدة عقد من الزمن من 2008 حتى 2017، قبل أن يكسر الكرواتي لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد احتكارهما، بتتويجه بالكرة الذهبية لعام 2018، إضافة إلى نيله جائزة "The Best"، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.

ورحل رونالدو الصيف الماضي بشكل مفاجئ عن ريال مدريد، ليضع حدا للمنافسة بينه وبين ميسي في الدوري الإسباني، ويتصدر نجم برشلونة قائمة هدافي الليغا هذا الموسم، بـ33 هدفا بفارق 13 هدفا عن أقرب منافسيه.

لينتا.رو