القوات المسلحة اليمنية ستكشف الثلاثاء عن سلاح جديد بمواجهة العدوان

جهينة نيوز:

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن دخول سلاح جديد للتصدي للعدوان السعودي الاميركي على اليمن.

وأوضح سريع الاثنين أن “القوات المسلحة ستكشف غدا الثلاثاء، بمؤتمر صحفي عن سلاح جديد وذلك بعد نجاح العمليات التجريبية وتنفيذ عدة عمليات موثقة بالصوت والصورة”.

وأشار سريع إلى أن “هذه الإنجاز يأتي تزامنا مع الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس صالح الصمّاد وتحقيقا لوعد السيد القائد عبد الملك الحوثي”.

و في سياق آخر صدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الاثنين محاولة تقدم لقوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن، شرق جبل النار بجبهة حرض قبالة جيزان.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدات من الجيش واللجان الشعبية تصدت لمحاولة تقدم فاشلة للمنافقين شرق جبل النار وكبدت العدو عشرات القتلى والجرحى”.

وأكد المصدر “تدمير آلية عسكرية ومصرع وإصابة من عليها بكمين لوحدة الهندسة اثناء التصدي للزحف الفاشل شرق جبل النار”.

موقع انصار الله