مناورات جوية اسرائيلية اماراتية مشتركة!

جهينة نيوز:

كشفت القناة 12 الصهيونية ان سلاح الجو في كيان العدو أجرى مناورة مشتركة مع سلاح الجو الاماراتي الى جانب اسلحة الجو اليونانية والايطالية في قاعدة اندرافيدا الجوية في اليونان .

واضافت القناة ان المناورة حاكت مواجهة تهديدات مختلفة موجودة لدى اعداء هذه الدول، وأكد العقيد امير قائد قاعدة رمات دافيد الجوية الصهيونية المشارك في المناورة ان قائد سرب الطائرات الامارتية صافح الوفد الاسرائيلي واشاد باداء الطيارين الصهاينة. كما اوضحت القناة الصهيونية ان المناورة تؤكد على التعاون العسكري بين هذه الاطراف وانه سيكون هناك مناورات مشتركة مشابهة في المستقبل .

المنار