الخارجية الصينية عن اتهامات بومبيو: كاذبة وخسيسة

جهينة نيوز:

انتقدت وزارة الخارجية الصينية تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي تتهم بكين بإطالة أمد الأزمة في فنزويلا واصفة إياها بـ الكاذبة والخسيسة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ قوله اليوم “إن وزير الخارجية الأميركي أهان بكل استهتار العلاقات بين الصين ودول أميركا اللاتينية” مشيرا إلى أن الساسة الأميركيين يكررون الخطاب ذاته عبر توجيه الإهانات للصين في كل أنحاء العالم والتأجيج وزرع بذور الفتنة في كل مكان.

وأضاف إن “كلامهم وأفعالهم خسيسة والأكاذيب تبقى أكاذيب ولو تم تكرارها ألف مرة” داعيا بومبيو إلى التوقف عن ذلك.

وجدد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوى في تصريحات له الخميس الماضي التأكيد على معارضة بلاده أي تدخل عسكري في شؤون فنزويلا الداخلية من جانب قوى خارجية.

وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأميركي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى