بطاقة 40 جهازاً يومياً.. سيرونيكس تطلق خط إنتاج الشاشات الرقمية بهذه الاسعار

جهينة نيوز:

افتتح اليوم في مقر الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية (سيرونيكس) خط تجميع الشاشات وأجهزة الإرسال الرقمية بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 جهازاً يومياً.

وخلال الافتتاح أشار وزير الصناعة المهندس محمد زين العابدين جذبة في تصريح للصحفيين إلى أن الشركة تقلع بشكل متميز وحديث لتكون رائدة في الصناعات الهندسية والإلكترونية حيث قامت بخطوات عملية لتجميع الشاشات وإنتاجها بقياسات متعددة من خلال استخدام تقنيات حديثة.

ولفت الوزير جذبة إلى دور العاملين والفنيين في الشركة وسعيهم لرفد الاقتصاد الوطني بمنتجهم المتميز مبيناً أنه من خلال التجريب للأجهزة يلاحظ أنها تتمتع بجودة عالية وهذا يحفز لاقتنائها ولأن تلقى رواجاً في السوق المحلية والتجارية.

وأوضح أن عدد خطوط الإنتاج التي أقلعت في وزارة الصناعة بلغ 23 خطاً حتى الآن مشيراً إلى أن هناك فريق عمل وكادراً جيداً في الشركات لإقلاع هذه الخطوط الإنتاجية وتوفير منتجاتها محلياً وتصديرياً.

بدوره بين مدير عام شركة سيرونيكس المهندس لؤي ميداني أن الشركة استطاعت أن تؤمن مستلزمات إنتاج الشاشات الرقمية بقياسات متعددة وبمواصفات عالية الجودة تتميز بتقنيات كالواي فاي والبث الرقمي الأرضي ومنها يتميز بتقنية الـ “4 ك” لافتا إلى أن عودة سيرونيكس إلى السوق ستكون “عودة قوية” وبأسعار منافسة.

وبحسب ميداني فإن سعر الشاشات من قياس 24 بوصة يصل إلى 55 ألف ليرة سورية ومن قياس 43 بوصة 179 ألفاً والـ 50 بوصة 294 ألفاً والـ 55بوصة 305 آلاف لافتاً إلى أن البيع حالياً متوفر نقداً فقط من خلال مراكز البيع الموجودة في المحافظات في حين تتم دراسة البيع بالتقسيط في المرحلة القادمة.

ويوجد 15 مركزاً لسيرونيكس متوزعة في طرطوس واللاذقية وجبلة وحماة والسلمية والسويداء وهناك 3 مراكز بدمشق ومركز في الحسكة وباقي المراكز خارجة من الخدمة حالياً.