الاحتلال يعتدي على مدارس بالخليل وإصابة عشرات المعلمين والطلبة

جهينة نيوز:

أصيب عشرات المعلمين والطلبة الفلسطينيين صباح اليوم بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المدارس جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام بكثافة في ساحات ومحيط وداخل أسوار عدد من المدارس في الخليل ما أدى إلى إصابة عشرات المعلمين والطلبة بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على المؤسسات التعليمية الفلسطينية بشكل شبه يومي في إطار مخططاتها الاستيطانية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم حيث أصيب عشرات المعلمين والطلبة الفلسطينيين بحالات اختناق أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال على عدد من المدارس جنوب نابلس والخليل في الضفة الغربية.

قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

واعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم وقلقيلية ومخيم جنين وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 10 منهم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ظهر اليوم عددا من الطلبة الفلسطينيين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الصوت على الفلسطينيين واعتقلت عددا من الطلبة أثناء خروجهم من مدارسهم.