حزب الشعب الجمهوري التركي: اسطنبول تشهد مهزلة انتخابية

جهينة نيوز:

حمل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض انكين الطاي الهيئة العليا للانتخابات التابعة لنظام رجب طيب أردوغان مسؤولية “المهزلة الانتخابية” التي تشهدها مدينة اسطنبول قائلا إن “التاريخ سيحاسب رئيس وأعضاء الهيئة اذا استمروا بمخالفة الدستور والقوانين”.

وأوضح الطاي أن قرار اللجنة الانتخابية في ضاحية مالتابا باسطنبول التي قررت إعادة فرز وعد أصوات المشاركين في الانتخابات البلدية الأخيرة للمرة الثالثة يهدف “لتأخير الإعلان عن النتائج النهائية حيث توافق الهيئة العليا على جميع طعونات حزب العدالة والتنمية الحاكم وترفض اعتراضات المعارضة”.

وشدد الطاي على ضرورة وضع حد لهذه “المسرحية الهزلية واحترام إرادة الشعب التركي”.

بدوره أكد الصحفي هاكان البايراك أن أردوغان يكذب بخصوص مزاعم تزوير نتائج الانتخابات المحلية.

وقال البايراك في مقال كتبه اليوم في صحيفة القرار التركية “كيف للمعارضة أن تزور الانتخابات وسلطات اردوغان هي التي قامت بتعيين كل اللجان الانتخابية كما ان أجهزة الأمن أشرفت على العملية الانتخابية”.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أكد قبل أيام أن أردوغان يمارس الضغوط على اللجنة العليا للانتخابات فى محاولة منه للتلاعب بنتائجها المحلية التي فاز بها حزب الشعب في مدينتي أنقرة واسطنبول ومدن أخرى.