محطتان متنقلتان للبنزين بدمشق في الخدمة غداً

جهينة نيوز:

أعلنت محافظة دمشق أنها بدأت بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية بتجهيز مواقع لمحطات متنقلة لتعبئة البنزين للتخفيف من الاختناقات على محطات تعبئة البنزين.

و بين مدير الصيانة في المحافظة المهندس جمال ابراهيم أنه تم اختيار موقعين الأول في شارع عبد الكريم رزوق بالمزة خلف مديرية تنفيذ المشروع 66 والآخر في منطقة القابون بداية أوتوستراد دمشق حمص بالقرب من شركة سيرونيكس.

مدير محروقات دمشق ابراهيم أسعد بين في تصريح مماثل أن الموقعين سيوضعان في الخدمة غداً حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لإنجازهما لافتاً إلى أن سعة خزان المحطة المتنقلة الواحد تبلغ 24 ألف ليتر قابلة للزيادة.

عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن النقل والمواصلات باسل ميهوب أوضح بدوره أن هذه الخطوة إسعافية للتخفيف من الاختناقات على محطات البنزين في المدينة متوقعا انحسار الأزمة خلال اليومين القادمين.