حادث مروع بين طائرة مدنية ومروحية

جهينة نيوز

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة اصطدام طائرة مدنية صغيرة الحجم بمروحية في أحد المطارات في نيبال، مما أدى إلى تحطمها.

ويظهر الفيديو الحركة الاعتيادية للطيران، حيث هبطت الطائرة المروحية في المكان المخصص لها، وبعد بضع من الوقت بدأت الطائرة المدنية بالاستعداد للإقلاع على المدرج، ولكن شيئا ما أصابها وأدى إلى انحراف مسارها واصطدمت بشكل مرعب بالمروحية الواقفة على يمين المدرج.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد لقي قائد الطائرة وشرطيين كانا بجوار المروحية حتفهم، بينما أصيب 4 آخرون، وتم نقلهم إلى المستشفى في العاصمة النيبالية كاتماندو لعلاجهم.