السجن سنة للمطرب "سعد الصغير" وإلزامه بسداد مليون جنيه للضرائب!

جهينة نيوز

عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، المطرب سعد الصغير، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة عليه وإلزامه بالمصاريف، في اتهامه بالتهرب من سداد مليون و320.197 ألف جنيه للضرائب، لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.

وكانت المحكمة قضت في 8 أكتوبر تشرين الاول 2018 بحبس المطرب سعد الصغير، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنان سعد الصغير، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عمله في الفترة من 2007 إلى 2015، مع شركات " القاهرة والنَّاس، وmbc، وسيجما للإعلام، والنهار، والسبكي للإنتاج الفني"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.