بعد تبرئته من تهمة الاغتصاب.. الفتاة الفرنسية تستأنف ضد سعد لمجرد

جهينة نيوز

بعدما حصل الفنان المغربي سعد لمجرد على حكم بالبراءة من تهمة الاغتصاب، ومحاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي وليس الاغتصاب، قررت مقدمة الشكوى الفرنسية لورا بريول بالاستئناف على قرار المحكمة بتخفيف التهم بحق الفنان المغربي، حيث أنها تصر على محاكمته بتهمة الاغتصاب.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الفنان المغربي خلال العام الجاري 2019 ، بعد أن تتم دراسة طلب مقدمة الشكوى لورا بريول أمام محكمة الجنايات.

يُذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد، كان قد حصل على البراءة من تهمة الاغتصاب، التي اتهمته فيها الفتاة الفرنسية لورا بريول وستتم محاكمته فقط بتهمة العنف والاعتداء الجنسي عن القضية نفسها في عام 2019، حسبما أكد أحد أقاربه إضافة إلى محاكمته في القضية الثانية التي وقعت في سان تروبيه.وتعود قضية الاغتصاب الثانية إلى شهر آب الماضي في سان تروبيه، حيث شهد أحد العاملين في الفندق، الضحية التي تقدمت بشكوى ضد سعد لمجرد تترك غرفة الفندق في حالة من الرعب، وذلك حسبما أكد موقع mediapart fr الفرنسي.