ترامب يدعو "بوينغ" لتصليح طائراتها "737 ماكس" وإعادة تسميتها

جهينة نيوز

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شركة "بوينغ" الأمريكية إلى إصلاح ثم تغيير تسمية طائرات 737 ماكس.

وقال ترامب، في تغريدة عبر "تويتر" اليوم الاثنين، "قد لا أكون على معرفة بصناعة العلامات التجارية العالمية، لكنني أصبحت رئيسا، ولو كنت مكان شركة بوينغ، لأصلحت طراز 737 ماكس، وأضفت له عدة مميزات جديدة، من ثم أعدت التسويق له باسم جديد".

وأضاف ترامب: "لم يعانِ أي منتج مثلما عانى بوينغ 737 ماكس".

​وكان 157 شخصا قد لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة جديدة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" بعد ست دقائق فقط من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في رحلتها رقم 302 بعد فترة قصيرة من إقلاعها من أديس أبابا، وذلك في ثاني كارثة من نوعها تشمل هذا الطراز الجديد من طائرات بوينغ بعد تحطم طائرة قبالة إندونيسيا في أكتوبر/ تشرين الأول كان على متنها 189 شخصا.

وأخرجت هيئات طيران في جميع أنحاء العالم أساطيل "بوينغ 737 ماكس" من الخدمة، بينما أوقفت الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات تسليم طلبيات بآلاف الطائرات من الطراز كان من المفترض أن يصبح العمود الفقري لمستقبل الصناعة.