عودة أكثر من 1.1 ألف مهجر إلى سوريا خلال 24 ساعة الأخيرة

جهينة نيوز

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء المهجرين بأن أكثر من 1.1 ألف لاجئ قد عاد إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 الساعة الأخيرة.

وقال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الــ24 الساعة الماضية عاد 1116 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 321 لاجئا (96 امرأة و163 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 795 شخصا (239 امرأة و405 أطفال).

كما أفاد المركز أن 48 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 الساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

ووفقا للمركز قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 الساعة الأخيرة بعملية تطهير للأراضي من الألغام على مساحة 2.4 هكتار في محافظتي درعا ودمشق. بالإضافة اكتشاف وتدمير 23 عبوة ناسفة.