توقف التعاون المشترك بين روسيا والناتو بشكل كامل في المجالين المدني والعسكري

جهينة نيوز

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن التعاون بين روسيا والناتو في المجال المدني والعسكري توقف بشكل كامل.

وقال غروشكو لوكالة "سبوتنيك": "التعاون في المجالين المدني والعسكري توقف بشكل كامل. الناتو رفض بنفسه أجندة العمل الإيجابية بحق روسيا، وهي غير موجودة. ولا توجد أي إشارات بأن الناتو يعرف كيفية الخروج من هذا الطريق المسدود".

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن على روسيا النظر في عواقب إنهاء معاهدة حظر الأسلحة النووية المتوسطة والقصيرة المدى، مشيرا لاتفاق جميع أعضاء الحلف على عدم التزام موسكو بها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبق وأفاد بأن بلاده ستنسحب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وأن أمريكا ستواصل، على حد قوله، زيادة قدرتها النووية حتى "تفيق" بقية الدول. وبعد ذلك ستكون الولايات المتحدة مستعدة لإيقاف هذه العملية والشروع في خفض هذه الأسلحة، موضحا أن هذه الرسالة موجهة في المقام الأول إلى الصين وروسيا.