تأهيل 94 بئراُ وتأمين أكثر من 434 خزانا لمياه الشرب في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز

رغم الدمار والسرقة التي تعرض لها قطاع المياه جراء الإرهاب بالغوطة الشرقية استطاعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي وبعد عام على تحرير الغوطة تأهيل 94 بئرا وتأمين أكثر من 434 خزانا لمياه الشرب النظيفة سعتها الاجمالية 1500 متر مكعب تملأ يوميا لجميع بلداتها ومدنها.

وعن واقع المياه في بلدات الغوطة المحررة أوضح مدير عام المؤسسة المهندس مازن شبلي لـ سانا أن نسب تأهيل شبكات المياه في الغوطة الشرقية ونسب السكان المستفيدين منها تراوحت بين 50 و100 بالمئة وذلك حسب نسب الدمار الذي لحق فيها حيث بلغت نسبة التأهيل في مرج السلطان 90 بالمئة والمستفيدين 100 بالمئة بينما بلغت في جسرين 50 بالمئة والمستفيدين منها 55 بالمئة مع تجهيز أربع آبار.

وعن الأعمال المنفذة في وحدة مياه النشابية لفت شبلي إلى أن نسبة تأهيل الشبكة في النشابية بلغت 57 بالمئة والمستفيدين منها 50 بالمئة مع تجهيز ثلاث آبار فيها بينما البلالية بلغت 90 بالمئة ونسبة المستفيدين 95 بالمئة مع تجهيز بئر وبلغت النسبة في الخامسية 80 بالمئة والمستفيدين منها 75 بالمئة اما الأحمدية فبلغت 95 بالمئة إضافة إلى تجهيز بئر.

وفي وحدتي مياه المليحة وحران العواميد بين المهندس شبلي أن نسبة تأهيل شبكة المياه في حران العواميد بلغت 60 بالمئة و90 بالمئة المستفيدين مع تجهيز ثلاث آبار فيها بينما وصلت في المنصورة إلى 55 بالمئة والمستفيدين 60 بالمئة مع تجهيز بئر واحدة وفي العتيبة 75 بالمئة والمستفيدين 85 بالمئة مع تجهيز أربع آبار بينما بلغت في شبعا 80 بالمئة والمستفيدين 95 بالمئة مع تجهيز خمس آبار وفي دير العصافير بلغت 70 بالمئة والمستفيدين 70 بالمئة مع تجهيز ثلاث آبار.

وفي كفر بطنا بلغت النسبة 95 بالمئة والمستفيدين منها 98 بالمئة كما تم تجهيز 10 آبار فيها وفي سقبا وصلت إلى 85 بالمئة والمستفيدين 80 بالمئة مع تجهيز خمس آبار.

وعن دوما ومشروع المكاسر أكد المهندس شبلي أنه تم تجهيز مشروع مياه المكاسر بالكامل وفيه أربع آبار عاملة حاليا من أصل سبع تتراوح غزارتها بين 120 و 150 مترا مكعبا بالساعة وبلغت نسبة تجهيز الشبكة 60 بالمئة وتجهيز ثلاث آبار بالكورنيش.