الصحة العالمية: 147 قتيلا في المعارك الدائرة حول العاصمة الليبية

الإثنين, 15 نيسان 2019 الساعة 12:32 | سياسة, عربي

الصحة العالمية: 147 قتيلا في المعارك الدائرة حول العاصمة الليبية

جهينة نيوز

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الاشتباكات المستمرة بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق حول العاصمة طرابلس إلى 147 قتيلا.

وقالت منظمة الصحة العالمية عبر تويتر إن 147 شخصا قتلوا وأصيب 614 آخرون جراء الاشتباكات مشيرة إلى أنها نشرت فرقا طبية لدعم مستشفيات منطقة طرابلس وعلاج الإصابات على اختلافها.

وأعلنت المنظمة أمس في حصيلة لأعداد الضحايا مقتل 121 شخصا على الأقل وجرح 561 آخرين.

وتشهد ليبيا منذ عدوان حلف شمال الأطلسى الناتوعليها عام 2011 حالة من الفوضى والانفلات الامني فى ظل انتشار السلاح والتنظيمات الإرهابية التي تحاول فرض نفوذها وسيطرتها على مختلف المدن والمناطق بينما يتنازع على السلطات حاليا طرفان أساسيان هما حكومة الوفاق والحكومة العاملة فى شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق والجيش الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر.

 


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