السيول تجتاح 5 محافظات ايرانية جديدة

جهينة نيوز

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أن السيول اجتاحت العديد من المناطق في 5 محافظات جديدة خلال اليومين الماضيين، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت فيها.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن المحافظات التي اجتاحتها السيول مؤخرا، هي هرمزكان (جنوب) وكرمان (جنوب شرق) وسيستان وبلوجستان (جنوب شرق) وخراسان الرضوية (شمال شرق) وخراسان الجنوبية (شرق).

ولفتت إلى أن السيول في هذه المحافظات أدت إلى محاصرة العديد من القرى وقطع طرق الاتصال بينها وبين القرى الأخرى والمدن القريبة منها، مشيرة إلى أنه تم إجلاء السكان من العديد من القرى وإسكانهم في مخيمات في مناطق آمنة لحين عودة الظروف إلى حالتها الطبيعية.

وأدت الأمطار الغزيرة الهاطلة إلى امتلاء خزانات 4 سدود في محافظة خراسان الرضوية وتدفق المياه منها، فيما هناك 4 سدود أخرى تقترب من حالة الامتلاء.

وكانت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في إيران قد ارتفعت إلى 76 شخصا، بعد وفاة 6 الليلة الماضية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن رئيس دائرة الطب العدلي، أحمد شجاعي، قوله، أمس الأحد: "مع وفاة 5 أشخاص في خوزستان، وشخص واحد في إيلام، فقد ارتفع عدد ضحايا السيول الأخيرة في البلاد إلى 76 شخصا لحد الآن".

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال في تصريحات قبل أسبوع إن السيول الأخيرة التي ضربت مناطق مختلفة في البلاد والتي أدت إلى خراب كبير أودت بحياة نحو 70 شخصا.

ولا تزال مياه الفيضانات تغمر قرى في جنوب، وجنوب غربي إيران، منذ أواخر مارس/ آذار الماضي، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.