طهران: مزاعم بومبيو حول تدخل ايران في شؤون فنزويلا مثيرة للسخرية

جهينة نيوز

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، مزاعم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول تدخل إيران في الشؤون الداخلية لفنزويلا بأنها "مثيرة للسخرية".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن موسوي، قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد، على غرار القرن التاسع عشر، تحويل أمريكا اللاتينية إلى حديقتها الخلفية ناسيه أن شعوب العالم وأمريكا اللاتينية باتت يقظة وأن عقارب الساعة لا ترجع إلى الوراء.

وتابع موسوي: "في الوقت الذي يقوم الخبراء الإيرانيون بطلب من الحكومة الفنزويلية بالعمل على تحسين أنظمة الماء والكهرباء في هذا البلد قامت أمريكا بنهب 30 مليار دولار من أرصدة فنزويلا وتعرض شعب هذا البلد إلى هجماتها الإرهابية الاقتصادية وتريد منهم إما الانتفاض على حكومتهم الشرعية أو تحمل الجوع".

وقال موسوي إن هذه الإجراء الأمريكي تدخل صارخ ومتفرد في الشؤون الداخلية لفنزويلا وهو مدان بشدة.

وكان بومبيو قد اتهم إيران بأنها لا تزال تدعم الإرهاب في أمريكا اللاتينية، مضيفا: "لا شك في أن لها وجودا ماليا في أمريكا الجنوبية وأن طهران تظل تهديدا عالميا".

وتصاعدت الأزمة في فنزويلا منذ 23 يناير/ كانون الثاني، بعدما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها مادورو.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأعلن الرئيس نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا وإيران شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.