محمد صلاح يكشف سر احتفاله "الغريب" بهدفه في مرمى تشيلسي

جهينة نيوز

كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول عن سر احتفاله الغريب عقب إحراز هدف فريقه الثاني أمام تشيلسي والذي قاد الريدز للفوز 2-0، امس الأحد في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: أنا أعشق "اليوغا"، ودائما ما أحرص على ممارستها بشكل منتظم، وبعد تسجيل الهدف جاء الأمر في بالي بشكل مفاجئ.

واحتفل "مو" بطريقة مختلفة عن احتفالاته السابقة، بعد أن أحرز الهدف الثاني في شباك البلوز، حيث توجه إلى الجماهير ووقف صامدا على قدم واحدة.

وأضاف الفرعون المصري: "شعرت أن تسديدتي ستأتي ثمارها، وأنجح في التسجيل لذلك فعلت ذلك وقررت التسديد بكل قوة من تلك المسافة الطويلة".

وهتف عنصريون مؤخرا من جماهير تشيلسي في وجه صلاح، ووصفته جماهير "البلوز" بـ"المفجر الإرهابي" وهو الأمر الذي أثار غضب الجميع وتضامنت معه أندية الدوري الإنجليزي ضد "العنصرية".

ويتقاسم محمد صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي.