أنصار الله تسيطر على مواقع قبالة نجران وتقصف قوات يمنية في عسير

جهينة نيوز

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، السيطرة على مواقع للجيش اليمني المدعوم من التحالف في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" بموقع "تويتر"، إن الجماعة شنت عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني في الطلعة التابعة إداريا لمديرية كتاف شرق صعدة والمحاذية لقطاع نجران جنوب غربي السعودية.

وأضاف أن مقاتلي "أنصار الله" سيطروا خلال العملية على عدد من مواقع الجيش اليمني، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفه.

في سياق آخر، قصفت جماعة "أنصار الله"، تجمعات للجيش اليمني في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للجماعة، أن مدفعية "أنصار الله" استهدفت تجمعات للجيش في مثلث عاهم بمديرية حرض شمال غربي حجة، مخلفة قتلى وجرحى من العسكريين.

وأشار إلى إطلاق الجماعة صاروخا محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" وعدداً من قذائف المدفعية على تجمعات عسكرية أخرى شرق جبل النار في حرض.

إلى ذلك، شن طيران التحالف العربي غارتين على مدينة حرض، حسب المركز.

على صعيد مستجدات الجبهة الحدودية، قصفت "أنصار الله" بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال 1" تجمعاً عسكرياً يمنياً في مجازة بقطاع عسير، كما استهدفت بقذائف مدفعية تجمعات لقوات يمنية في الربوعة بالقطاع ذاته.

ووفقاً لـ"أنصار الله"، حقق القصف الصاروخي والمدفعي إصابات مباشرة في صفوف التجمعات المستهدفة.