641 قرضاً نفّذها العقاري في ثلاثة أشهر.. المدير : مستعدون لتوظيف 155 مليار ليرة!

جهينة نيوز

كشف مدير في المصرف العقاري أن المصرف مستعد لتوظيف 155 مليار ليرة، وهي أموال فائضة عن سيولة المصرف وقابلة للتوظيف.

وفي قراءة لتقرير صادر عن المصرف للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، أكد المدير أن نسبة السيولة في المصرف وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف /588/م ن/ب4/ لعام 2009 سجلت 66% بكل العملات، وبالليرات 68% وبالعملات الأجنبية 40%، مع إشارته إلى أن إدارة المصرف تسعى جاهدة لتوظيف الأموال الفائضة عن السيولة في تمويل المشاريع الإنتاجية والاستثمارية ومشاريع السكن ولاسيما التي تخدم متطلبات المرحلة الراهنة وخاصة إعادة الإعمار.

أما فيما يتعلق برصيد الأموال الجاهزة، فقد أكد المدير أنه يظهر لدى المصرف بمبلغ 318،576 مليار ليرة، كما يشير التقرير إلى ارتفاع أرصدة الودائع والحسابات الجارية للمصرف لتصل إلى 405 مليارات ليرة موزعة على 258،774 مليار ليرة حسابات جارية، وأكثر من 73 ملياراً و167 مليون ليرة ودائع لأجل، في حين تجاوزت ودائع التوفير مبلغ 58 ملياراً و192 مليون ليرة، وبالعملة الأجنبية مقومة بالليرة، فقد سجلت الحسابات الجارية مبلغ 3 مليارات و60 مليون ليرة، بينما وصلت مبالغ الودائع لأجل إلى ما يقارب 12 مليار ليرة، في حين بلغت كتلة الديون المنتجة 55 ملياراً و894 مليون ليرة.

وبالنسبة للقروض التي منحها المصرف خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، كشف المدير أنه تم منح 641 قرضاً بمبلغ مليار و519 مليون ليرة، وقد توزعت هذه القروض على 370 قرضاً سكنياً شملت الشراء والإكمال والترميم والإكساء، و122 قرضاً إنمائياً، و81 قرضاً لتمويل شراء سلع معمرة، بينما تنوعت القروض المتبقية وعددها 68 قرضاً لتشمل تمويل مشاريع عمرانية وجمعيات تعاونية، ناهيك بدراسة العديد من طلبات القروض المقدمة لفروع المصرف.

وفي سياق متصل، ما زال المصرف العقاري ينتظر موافقة مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي على إعادة استئناف منح قرض «سيرياكارد» بما يعادل عشرة أضعاف الراتب وبسقف لا يتجاوز 500 ألف ليرة، بعد أن أعلن المصرف مؤخراً تفعيله لأنه أحد القروض الموجودة ضمن التعليمات التطبيقية لنظام عملياته المصرفية، وتم التريث به لحين الحصول على موافقة من مجلس النقد والتسليف.

وكان مدير التسليف في المصرف العقاري أكرم درويش أعلن في وقت سابق لـ«تشرين» توقيع اتفاق مع مؤسسة الإسكان العسكري يقضي بمنحها قرضاً قيمته 4،5 مليارات ليرة بمعدل فائدة مقداره 8% سنوياً، مدة 10 سنوات وذلك في إطار التعاون المشترك بين المصرف والمؤسسة لاستكمال إنشاء ضواحٍ سكنية، كانت المؤسسة بدأت بإنشائها مؤخراً للمكتتبين عليها من ذوي الدخل المحدود.