أبراج يوم الاثنين مع سمر عمران

مولود اليوم4/15: متعدد مواهب، محبوب، ذكي، تشعر بالسعادة مع المجموعات مرتبط بالآخرين، متعب بالحب، سريع التنقل، تكره الجمود، ترغب بالاصلاح دائما، استقلالي، تحب السفر، عقلك منفتح، تسند المظلومين، قادر على التحليل، الفترة القادمة تزداد ارباحك تتوسع نشاطاتك حلول لصالحك، مسائل مالية وعروض مهنية واجتماعية مغرية، تغير مجالات افضل سفر وانتقال لمكان اخر، للبعض زواج وارتباط، للبعض عقود عمل جديدة بين الشهر الخامس والسابع والحادي عشر.

برج الحمل: ابدا باكرا بعملك وكرس وقتك لاحبائك الظروف جيدة قادر على التفاهم والانسجام والفرح نجاح وأخبار حلوة، مع انتقال القمر الى برج العذراء دقق بعملك ولا تغامر باهمال التفاصيل، انتبه من تاخير وتراكم العمل وشخص سيء النوايا بالقرب منك، وجه اهتمامك على صحتك واختر ما يناسبك من الوان وطاقات.

برج الثور: ركز طاقاتك على انجاز امورك العائلية، تحرك بسرعة بدون تاخير، مساء نشاط فترة جيدة للتضامن والحظ معك خلال اليومين القادمين تمارس صلاحياتك ويطمئن احبائك تعيش سهرة حلوة ومناقشة متعددة، للبعض اهتمام باولاد.

برج الجوزاء: تعيد النظر ببعض المسائل فيها حركة واتصال وتغير سفرة قصيرة مقابلات تختلف نظرتك للامور وتجد نفسك غارق بضغوطات عائلية شخصية مسائل عقارية وتقدم مساعدة لاحد افراد عائلتك.

برج السرطان: تعيد النظرببعض المسائل المالية قلق على بعض فواتير او مصاريف استشير قبل توقيع على عقود، للبعض مكسب مالي او هدية او استرداد دين، مساء تحضر لترويج مشروع تظهر مناقشات ومسائل مهمة اتصالات، زيارات اخوة جيران مقابلات.

برج الأسد: القمر ببرجك حماس وراحة للتطورات مهتم لوضعك تندفع باتجاه الجديد كلمات وقرارات حاسمة الك ومساء توفر لك الافلاك فرصة مالية لتحقيق مشاريع وتكسب قضية وتحقق نجومية خطواتك جيدة لتحقيق امور مالية.

برج العذراء: انتبه من ردة فعل متسرعة صلح اخطاء ورمم العلاقات وقدم بعض التنازلات واشحن طاقتك بالافكار الايجابية حتى تستقبل القمر مساء وتنطلق بمرحلة جديدة وتعلن عن طي مرحلة وتصوب اهدافك وتحدد اولوياتك تحسن تدريجي الايام القادمة سهرة وجد متواصل للتعديل على حياتك.

برج الميزان: تتمتع بكاريزما نهار مناسب لاعادة احياء علاقات وتحالفات وقبل المغيب بامكانك تطلب مساعدة وامنية تتحقق مع انتقال القمر الى برج العذراء تتراوح اعمالك مكانها تراجع معنويات ترتكب سهو وتعم اجوائك الفوضى لذلك انتبه من محتالين وخيبات الامل ونميمة ومعاتبات.

برج العقرب: الاضواء مسلطة عليك استفسارات من المسؤولين، امتحان تركز على مكانتك الاجتماعية، مساء تحتفل مع الاصدقاء بنجاح منجز ويقف الاصدقاء الاقوياء الى جانبك تسهر وتلبي دعوة تقوم بمشاركة دعوات وسهرات يومين مقبلين تحقق انجازات ونجاحات عودة صداقات قديمة.

برج القوس: نهارك يحمل انتقال الى مكان اخر او اتصالات الى اماكن بعيدة وضح كلامك ولا تترك شيء، زيارات ونقاشات مفيدة، للتجار نهار جيد للبيع والشراء، ساعات المغيب تشعر بحاجة للاجتهاد ومسؤولية لا تتهرب الاجواء مملة اجتهد اكثر وحسن من ادائك ومشاركة ضمن عمل انتبه لا تترك صورة سيئة من خلال ردود فعلك العصبية.

برج الجدي: تجهز وتنطلق تعمل جرد حسابات مالية اطلب مساعدة الحظ لا يخذلك، مشغول بملف مستعجل امور ادارية برنامج ادخار، مساء ومغيب تحسن وتزداد حركة اتصالاتك وتنشط افكارك تحصد ربح مالي تزداد الرغبة بالعلاقات العاطفية مساء للحركة وتواصل.

برج الدلو: نهار تشعر بالسعادة للقاء الاحبة تعزز علاقاتك على صعيد شراكة قد تظهر بعض العرقلة، حاول ايجاد وقت طيب لاحاطة نفسك من المغيب وغدا لا تترك اعمالك للصدفة نظم ولا تلتهي اهتمام بعمل وجرد حسابات يومين مهمين ومميزين وتكون امام طرق انسب الك وتحسن بامورك مالية وتدفع بفواتيرك ترافق مريض.

برج الحوت: ابدا باكرا تستعيد توازنك تغير اتجاهات نحو الافضل انتبه لا تاخذ قرارات مستعجلة احتمال قبل الظهر ضغط عمل كن حذر على عملك وشراكة ولو ظهر خلاف وجدال رتب اوضاعك على اساس مسايرة ومصالحة مساء شراكة عمل او عاطفة وعرقلة وتاجيل.