برسالة محبة فرنسية ... حفيد غورو في سورية

جهينة نيوز:

أكد جان لوي غورو حفيد الجنرال الفرنسي هنري غورو الذي قصف دمشق بداية الاحتلال الفرنسي لسورية أن زيارته إلى سورية تحمل رسالة محبة من الشعب الفرنسي إلى الشعب السوري.

غورو الكاتب والخبير المختص بعالم الفروسية الذي يزور سورية ضمن وفد الضيوف المشاركين بفعاليات مهرجان الشام الدولي للجواد العربي الذي يتزامن مع إحياء الذكرى الـ73 لجلاء المستعمر الفرنسي أعرب في تصريح خاص نشرته وكالة سانا عن سعادته لمشاهدته الأمن والأمان في سورية وقال: “أشعر بسعادة غامرة.. بعد ثماني سنوات.. سمعنا وشاهدنا عن صور الحرب والدمار في سورية.. أتينا اليوم لنشاهد أن سورية تعيش في أمن وأمان والتقينا بأناس يعملون بالمشاريع ويقدمون أفكارا إيجابية وهم بحالة فرح.

وتنطلق فعاليات مهرجان الشام الدولي للجواد العربي بعد غد الثلاثاء وتستمر خمسة أيام بمشاركة دولية مرتقبة من الجهات المهتمة بالخيول العربية وتتضمن أبرز فعاليات المهرجان مسيرة الشام الكبرى للخيول العربية الأصيلة التي ستجول شوارع دمشق وستضم مشاركين من أغلب المحافظات ومزادا دوليا للخيول العربية الأصيلة سورية المنشأ وسباقا للسرعة في الديماس بريف دمشق وعروضا لفرسان الشرطة وسوقا وعروض أزياء تراثية وأخرى فولكلورية.

و كانت وكالة سبوتنك نقلت عن مصادر أن غورو سيزور ضريح قائد الثورة السورية الكبرى سلطان باشا الاطرش و سيعتذر عن جرائم جده و محاولة اعادة الدفء للعلاقات بين الشعب السوري و الشعب الفرنسي.