انتخاب سورية رئيسا للوفد العمالي العربي في مؤتمر العمل بالقاهرة

جهينة نيوز:

انتخبت سورية رئيسا للوفد العمالي العربي للمرة الثانية على التوالي في مؤتمر العمل العربي المنعقد بدورته السادسة والأربعين في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة: “للعام الثاني على التوالي ينتخب الوفد السوري رئيسا للوفد العمالي العربي وهي ثقة من الجميع باتحاد عمال سورية ولحسن إدارته العام الماضي”.

واضاف القادري: “سنطالب المؤتمر بالتوصية بكسر الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الاقتصاد السوري والتي تستهدف الشعب السوري في حياته اليومية كما سنطالب بقرار لإدانة التدخلات الخارجية في الشأن السوري والتي تعمل على اطالة أمد الحرب وخاصة بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب”.

وبين القادري أن تمثيل الوفد السوري عمال سورية سيكون مشرفا في المؤتمر الذي يناقش محاور رئيسة وهي مستقبل العمل والتنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق وما يتعلق بالبحار والمحيطات واستخدام التكنولوجيا في اعادة ادماج المعاقين في سوق العمل مضيفا.. “ستكون لنا أوراق في تلك المحاور”.

وتشارك سورية في مؤتمر العمل العربي بوفد من الاتحاد العام لنقابات العمال بحضور محمد حبش القائم باعمال رئيس البعثة القنصلية بمصر.

وينعقد مؤتمر العمل العربي بدورته السادسة والأربعين خلال الفترة من الـ 14 إلى الـ 21 من نيسان الجاري ويستعرض عدداً من البنود التي تقدم تقارير عن النشاطات العمالية بهدف توحيد المواقف والرؤى العربية.