البرهان يصدر حكما عسكريا بمُصادرة أملاك شخصيات في نظام البشير

جهينة نيوز:

أصدر الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً بمصادرة أملاك شخصيات في نظام الرئيس السابق عمر البشير، ومحاسبتهم.

وجاء في تعميم صحفي صدر عن مكتب البرهان: "أصدرت أنا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، أحكاماً عسكرية بمصادرة أملاك وأموال أفراد النظام السابق، ومحاسبة جميع من كان مشاركاً معهم في تبديد المال العام، ووضع هذا القرار موضع التنفيذ من تاريخ صدوره".

وكان الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي بالسودان، قد وجه في قراره الأول بإطلاق سراح جميع الضباط، الذين حموا المتظاهرين، ودعا المحتجين للاجتماع.

وأدى البرهان عصر أول أمس الجمعة، اليمين رئيساً جديداً للمجلس العسكري الانتقالي، خلفا للفريق أول عوض بن عوف الذي تنحى إثر رفض شعبي واسع لقيادته للجيش خلال المرحلة الانتقالية .