الخارجية الايرانية تستدعي السفير الفرنسي لدى طهران

جهينة نيوز:

استدعى أمين لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق النووي بالخارجية الايرانية سيد حسين سادات ميداني، سفير فرنسا الجديد لدى طهران فيليب تيبو.

وأفاد القسم الاعلامي التابع لوزارة الخارجية، ان الجانب الايراني تطرق في هذا اللقاء الى التغريدات المنتسبة للسفير الفرنسي في واشنطن والتي ترفضها ايران جملة وتفصيلا؛ مطالبا الحكومة الفرنسية بتقديم الايضاح في هذا الخصوص.

وأكد سادات اميني انه فيما اذا لقيت هذه التصريحات تاييدا من جانب الحكومة الفرنسية، وعبّرت عن المواقف الرسمية في هذا البلد، فإن هذا الامر يتعارض بشكل سافر مع أهداف وبنود الاتفاق النووي؛ وفي حال عدم متابعة هذه القضية بالشكل المطلوب وعدم تسويته، فإن الجمهورية الاسلامية ستتابع الموضوع في اطار الآليات المحددة ضمن الاتفاق النووي وتحتفظ بحقها في اتخاذ أي اجراء مناسب قبال ذلك.

من جانبه، أعلن السفير الفرنسي في طهران خلال اللقاء وفقا لما اوردته ارنا،عن عدم اطلاعه بشان التغريدات المنتسبة الى سفير بلاده في واشنطن، منوها بالارادة السياسية للحكومة الفرنسية لتنفيذ كامل الاتفاق النووي؛ ومؤكدا انه سيبلغ باريس بشان هذا الموضوع فوراً.

ونشر السفير الفرنسي لدى واشنطن، تصريحات، عبر حسابه بموقع تويتر، تتعارض وبنود الاتفاق النووي فيما يخص برنامج ايران النووي في مرحلة ما بعد العام 2025 للميلاد.

فارس