رئيس وزراء إسبانيا يتبنى موقفا أكثر صرامة إزاء كتالونيا قبل الانتخابات

جهينة نيوز:

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث الذي يخوض انتخابات عامة في غضون أسبوعين إنه سيتصرف «بقوة وتناسب» ضد أي محاولة انفصالية في كتالونيا على غرار ما حدث عام 2017.

وأصبحت محاولة كتالونيا الفاشلة للانفصال عن إسبانيا وتعامل مدريد مع الإقليم القضية الفاصلة قبل الانتخابات المقررة يوم 28 أبريل.

وتظهر استطلاعات الرأي أن ائتلافا لأحزاب يمينية اتحادية قد يحصد أغلبية في البرلمان.

وقال سانتشيث في مقابلة نشرتها صحيفة هوي «إذا شهدنا انتهاك بنود الدستور أو ميثاق الحكم الذاتي في قطالونيا مرة أخرى فإن دولة القانون بقيادة هذه الحكومة ستتصرف بقوة وتناسب ضد أي تحد».

وأشار سانتشيث إلى أنه قد يفرض الحكم المباشر على كتالونيا في هذه الحالة مثلما فعل سلفه ماريانو راخوي الذي فرض سيطرة مدريد على الإقليم أثناء أزمة الانفصال عام 2017.

وردا على سؤال عما إذا كان سيستخدم المادة 155 من الدستور، قال سانتشيث «هذه مادة في الدستور وحكومتنا ستطبق الدستور وستتأكد من الالتزام به في كافة أنحاء البلاد».

ودعا سانتشيث في فبراير فبراير إلى انتخابات مبكرة بعدما رفض انفصاليو قطاليونيا الموافقة على الموازنة التي قدمها مما حكم عليها فعليا بالفشل.

المصدر رويترز