حزب الشعب الجمهوري سيحصل غدا على محضر رئاسة بلدية استنبول

جهينة نيوز:

قالت جريدة تركيا المقربة من الحكومة التركية إن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا ستعطي مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو محضر تنصيبه لرئاسة بلدية إسطنبول.

ونشرت الجريدة في صفتحها الأولى خبرا بعنوان: “إمام أوغلو سيحصل على محضر التنصيب غدًا”، وقالت فيه: “بالرغم من مرور أسبوعين على انتخابات المحليات التي أجريت في 31 مارس/ أذار المنصرم، إلا أن هناك العديد من الخلافات والجدل حول نتائج الانتخابات في العديد من المناطق بسبب طعون الأحزاب السياسية”.

وأفادت الجريدة أن اللجنة العليا للانتخابات ستضع نقطة النهاية للنقاشات الدائرة حول الرئيس الجديد لبلدية إسطنبول، عقب الانتهاء من إحصاء الأصوات في بلدة “مالتبه” التابعة لإسطنبول، مرجحة أن مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو سيتسلّم محضر تنصيبه غدًا الاثنين.

يذكر أن مرشح حزب العدالة والتنمية ورئيس البرلمان بن علي يلدريم خسر أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بفارق يزيد عن 27 ألف صوتًا، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها حزب العدالة والتنمية بلدية إسطنبول منذ 25 عامًا. ويشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري تمكن من الفوز بمقاعد المدن الأكبر في تركيا، مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير وأنطاليا وأضنة.

وحاول حزب العدالة والتنمية الحاكم تغيير النتيجة عبر تقديم الطعون وإعادة فرز أصوات إسطنبول، رغم تقدم أكرم إمام أوغلو على منافسه بعشرات الآلاف من الأصوات، وفق النتائج الرسمية غير النهائية.

المصدر Zaman