شهداء و جرحى جراء اعتداء إرهابي بقذائف صاروخية على شارع النيل وحي الخالدية بحلب

جهينة نيوز:

استشهد مدنيان وأصيب 7 آخرون بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على شارع النيل وحي الخالدية بمدينة حلب.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حلب باستهداف المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الشمالي بعد ظهر اليوم شارع النيل وحي الخالدية بمدينة حلب بالقذائف الصاروخية سقطت إحداها في سوق شعبي أدت إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين كانوا في المكان بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في بعض الممتلكات العامة والخاصة.

وبين المصدر أنه تم إسعاف الجرحى إلى مشفى الجامعة بحلب لتلقي العلاج المناسب.

واعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب الشمالي في التاسع من الشهر الجاري بقذيفتين صاروخيتين على الأحياء السكنية في بلدة الزهراء ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

وتنتشر في عدد من مناطق ريف حلب الشمالي مجموعات إرهابية تتلقى الدعم من النظام التركي وتعتدي على القرى والبلدات بالقذائف المتنوعة.