السيسي يؤكد لحفتر دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والمليشيات المتطرفة

جهينة نيوز:

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر دعم مصر جهود مكافحة الإرهاب والمليشيات المتطرفة، لتحقق الاستقرار لليبيين في كافة أراضي ليبيا.

ووفقا لبيان صدر عن الرئاسة المصرية، فقد استقبل السيسي اليوم في القاهرة المشير خليفة حفتر، حيث بحثا تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، و"حرص مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن السيسي "أكد خلال اللقاء دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في كافة الأراضي الليبية، وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعمار ليبيا والنهوض بها في مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبي العظيم".