المسبار القمري الصيني “تشانغ إه 4 ” يدخل سباتا عميقا

جهينة نيوز:

أعلن مركز برنامج استكشاف القمر والفضاء في الصين أن مركبتي الهبوط والتجوال للمسبار الصيني “تشانغ إه 4” دخلتا في وضع السبات في الليل القمري بعد أن سافرت المركبة الجوالة ما مجموعه 9ر178 مترا على الجانب البعيد من القمر.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية عن المركز أن من المتوقع أن تستيقظ المركبة الجوالة “يوتو 2″ المعروفة أيضا بـ”الأرنب اليشمي 2” مرة أخرى في 28 نيسان الجاري فيما ستستيقظ مركبة الهبوط في اليوم التالي.

وقام المسبار “تشانغ إه 4” بأول هبوط ناعم غير مسبوق تاريخيا على فوهة بركان فون في الحوض الجنوبي لقطب آتكن على الجانب البعيد للقمر في 3 كانون الثاني الماضي.