مالك سيارة" بورش" يدفع ضريبة رفاهية غريبة

جهينة نيوز

أمرت السلطات الألمانية سائق سيارة" بورش" ذهبية اللون متوهجة، بالانتظار على جانب الطريق.

وقالت صحيفة" مورغنبوست" في هامبورغ ذكرت أن سبب ذلك يعود إلى أن السيارة متوهجة ولامعة أكثر من اللازم.

الصحيفة أضافت أن السائق البالغ من العمر 31 عاما، أوقف في المدينة الواقعة شمالي ألمانيا مؤخرا وأبلغ بأن سيارته" بورش باناميرا" المطلية بلون ذهبي لامع ربما تعمي السائقين وتمثل خطورة.

كما طلبت السلطات من السائق إزالة الورق اللامع الذهبي الذي يغطي السيارة، وأن يعيد تسجيلها، لكن الشرطة تركته يقودها في النهاية.

السائق كان قد تم إيقافه مرة أخرى وأخذت الشرطة مفاتيح سيارته وأوراقه ورفعت لوحات أرقام السيارة قبل أن تنقل السيارة إلى مرآب وقد تم تغريم السائق بمبلغ لم يعلن عنه وسيتعين عليه أن يزيل اللون الذهبي المتوهج قبل أن يتمكن من قيادتها بشكل قانوني مرة أخرى.

الصحيفة أفادت أيضا إن مالكا لسيارة لامبورغيني أوقف في الوقت نفسه بسبب نفس اللون الذهبي الذي يغطي سيارته، وأذعن لأوامر الشرطة وقام بإزالته.