وفاة فنان كوميدي على خشبة المسرح

جهينة نيوز

توفي الفنان الكوميدي البريطاني إيان كونوجيتو، على خشبة المسرح، بينما كان الجمهور يضحك، ظنا أنه يمثل مشهدًا كوميديًا بحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأصيب الفنان المشهور إيان كونوجيتو، بأزمة قلبية حيث انهار على كرسيه وهو يعاني من نوبة قلبية شديدة وسط ضحك الجمهور ، معتقدين بأنه يؤدي فقرة مضحكة.

ومرت دقائق قبل أن يقترب أحد العاملين من المسرح ليدرك ما حدث لإيان، واستدعى سيارة إسعاف وطلب من الجمهور المغادرة، بينما كان يحاول إنعاشه.

يذكر أن إيان كان يعاني من مرض بالقلب ويتناول أدوية، وعندما حضرت سيارة الإسعاف كان الممثل فارق الحياة.