استشهاد طفل وإصابة اثنين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين في حي السكري بحلب

جهينة نيوز

استشهد طفل وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية في حي السكري بمدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب في تصريح لسانا أن عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجرت اليوم في حي السكري بمدينة حلب ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الطفلين إلى مشفى الجامعة لتلقي الإسعافات اللازمة.

واستشهد أمس الأول طفلان وأصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في الحي الثالث في الحمدانية بمدينة حلب.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى تفخيخ المنازل وزراعة العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات وذلك إمعاناً منها في جرائمها ضد السوريين وبهدف دب الذعر والخوف في نفوس الأهالي ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.