الرئيس الأسد لمستشار الأمن الوطني العراقي: مصير المنطقة لا يقرره سوى شعوبها مهما عظمت التحديات

الأحد, 14 نيسان 2019 الساعة 13:10 | سياسة, محلي

الرئيس الأسد لمستشار الأمن الوطني العراقي: مصير المنطقة لا يقرره سوى شعوبها مهما عظمت التحديات

جهينة نيوز

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض.

واكد الرئيس الأسد خلال اللقاء ان "ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية، يحتم على سورية و العراق المضي قدما بكل ما من شأنه صون سيادتهما واستقلالية قرارهما، في وجه مخططات التقسيم والفوضى التي يحيكها الأعداء من الخارج.. فمصير المنطقة لا يقرره سوى شعوبها، مهما عظمت التحديات.."

واوضح الرئيس الأسد ان تعزيز العلاقات بين البلدين يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين لاستكمال القضاء على بؤر الإرهاب من جهة وبما يخدم مصالحهما المشتركة وكسر الحواجز المختلفة والمفروضة بينهما من جهة أخرى.


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