ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والسيول في إيران إلى 76 شخصا

جهينة نيوز

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في إيران إلى 76 شخصا، بعد وفاة 6 الليلة الماضية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن رئيس دائرة الطب العدلي أحمد شجاعي، قوله، اليوم الأحد، "مع وفاة 5 أشخاص في خوزستان، وشخص واحد في إيلام، فقد ارتفع عدد ضحايا السيول الأخيرة في البلاد إلى 76 شخصا لحد الآن".

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال في تصريحات قبل أسبوع إن السيول الأخيرة التي ضربت مناطق مختلفة في البلاد والتي أدّت إلى خراب كبير أودت بحياة نحو 70 شخصا.

ولا تزال مياه الفيضانات تغمر قرى في جنوب، وجنوب غربي إيران، منذ أواخر آذار/مارس الماضي، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.

ويعاني العراق كذلك من الفيضانات والسيول في المناطق الشرقية منه والمحافظات الحدودية مع إيران.