جاكرتا تعيّن سفيرا جديدا لها في دمشق

جهينة نيوز

أفادت مصادر دبلوماسية في السفارة الإندونيسية لدى سوريا، بأن جاكرتا عينت واجد فوزي سفيرا جديدا لها في دمشق.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن المصادر الإندونيسية قولها إن السفير الجديد سيتسلم مهامه على رأس بعثة جاكرتا الدبلوماسية بدمشق بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإندونيسية في 17 الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر أن السفير الجديد سبق وعمل سفيرا لبلاده في اليمن، وأنه سيحل خلفا للسفير السابق جوكو هاريانتو الذي انتهت مهامه أواخر العام الماضي.

وجرى في مبنى السفارة الإندونيسية بدمشق أمس التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد التصويت في محافظتي اللاذقية وحلب، وفق ما ذكر للـ"الوطن"، القائم بأعمال السفارة آندري نوفيانشاه.

وقال نوفيانشاه: "نجري الانتخابات العامة الرئاسية والنيابية في سوريا التي تربطنا بها علاقات متينة، والوضع فيها مستقر وآمن".

وأضاف أن "هذا التنسيق والتنظيم في هذه الانتخابات جاء بفضل مساعدة وتسهيلات الحكومة السورية ومحافظتي حلب واللاذقية، ولولا هذا التعاون لما أمكن التصويت في سوريا".

ولفت إلى أن "الوضع في سوريا عاد إلى الاستقرار لذلك نستطيع أن نقيم النشاطات لجاليتنا هنا بسهولة ونستقبل الطلاب في مقرنا، وهم يتنقلون بين السفارة ومساكنهم بسهولة ما يدل على الأمن والاستقرار في ربوع سوريا".