مادورو: الدفاع الشعبي جزء من قواتنا المسلحة

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن قوات الدفاع الشعبي في البلاد، ستصبح جزء من القوات المسلحة الفنزويلية.

وقال مادورو: "قائدنا تشافيز كان يحلم بقوات دفاع شعبي قوية وعظيمة... ستحصل هذه القوات على صفة دستورية تصبح بموجبها جزء من القوات المسلحة للبلاد"، مشيرا إلى أنه تجري حاليا مراجعة التشريعات لتحقيق هذا الدمج.

كما أكد الرئيس الفنزويلي مرة أخرى أنه يسعى إلى زيادة عدد عناصر قوات الدفاع الشعبي حتى تبلغ ثلاثة ملايين بحلول ديسمبر المقبل، مذكرا بأن العدد الحالي لهذه القوات وصل إلى مليونين و100 ألف فرد.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تشهدها فنزويلا تفاقمت بشكل خطير في يناير مع خروج مظاهرات للمعارضة تدعو لرحيل مادورو ترافقت مع إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وشكلت قوات الدفاع الشعبي على يد الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز في 2008 ليكون لها دور مكمل للقوات المسلحة، وتتبع لرئاسة الجمهورية مباشرة.

وتتعرض فنزويلا لمحاولة انقلاب على الشرعية تدعمها قوى خارجية على رأسها الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي