إصابة عدة أشخاص بالرصاص خارج ملهى ليلي في ملبورن بأستراليا

الأحد, 14 نيسان 2019 الساعة 10:18 | سياسة, عالمي

إصابة عدة أشخاص بالرصاص خارج ملهى ليلي في ملبورن بأستراليا

جهينة نيوز

قالت وسائل إعلام أسترالية، صباح اليوم الأحد، إن عدة أشخاص أصيبوا جراء إطلاق نار خارج ملهى ليلي في ملبورن بأستراليا.

ونقلت شبكة "إس بي إس" الأسترالية، أن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص خارج ملهى ليلي في أستراليا وأن الشرطة انتشرت بكثافة عقب الحادث.

وقالت الشبكة، إن الأشخاص الذين تعرضوا لإطلاق النار في الملهى الليلي في براهران بجنوب شرق ملبورن نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت سكاي نيوز، أنه لم يتضح بعد الدافع وراء الحادث.

وقالت شرطة المدينة عبر حسابها بموقع "تويتر"، "إنها تستجيب وخدمات الطوارئ حاليا لإطلاق النار الذي وقع في براهران، صباح اليوم الأحد".

وأضافت، "وتحث الشرطة الناس علي تجنب المنطقة، وأن أي شخص لديه معلومات أو لقطات عن الحادث للاتصال".


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