ميلانو يتغلب على لاتسيو ويحتل المركز الرابع في الدوري الإيطالي

جهينة نيوز

أحكم ميلانو قبضته على المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بانتصار مهم 1-صفر، على لاتسيو في سان سيرو اليوم السبت.

وكان فريق المدرب جينارو جاتوزو يدرك أن عليه الفوز ليظل في إطار المنافسة على أحد الأماكن المؤهلة لدوري أبطال أوروبا عقب فوز روما على أودينيزي 1-صفر في وقت سابق اليوم.

وضمنت ركلة جزاء سددها فرانك كيسي قبل 10 دقائق على نهاية المباراة ثلاث نقاط هامة لميلانو أمام منافسه المباشر في السباق على إنهاء المسابقة ضمن الأربعة الأوائل، ليوسع الفارق مع ملاحقه لاتسيو إلى ست نقاط على الرغم من أن الأخير له مباراة مؤجلة.

ويحتل ميلانو المركز الرابع برصيد 55 نقطة متراجعا بفارق نقطتين خلف إنترناسيونالي، صاحب المركز الثالث الذي سيلاقي فروزينوني غدا الأحد.

ويتراجع روما صاحب المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف ميلانو، بينما لم يلعب أتلانتا (52 نقطة) وتورينو (49 نقطة)، ضمن الجولة الحالية بعد.