اغلاق 3 منشآت سياحية في اللاذقية

جهينة نيوز

بيّن مدير السياحة في اللاذقية ياسر دواي لـ«الوطن»، تسجيل 19 ضبطاً بحق منشآت سياحية خلال الربع الأول من العام الجاري، مضيفاً: إنه تم إغلاق 3 منها بالشمع الأحمر.

وبيّن دواي أنه في إطار عمل مديرية السياحة بالرقابة على المنشآت السياحية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، نفذت لجان الضابطة العدلية واللجان المشتركة 50 جولة رقابية، تم خلالها ضبط عدة منشآت مخالفة لشروط جودة الخدمة والشروط الصحية والنظافة، إضافة إلى تقاضي عدد منها أسعاراً زائدة وإعلانها بشكل واضح.

وبحسب تقرير صادر عن المديرية، فقد تم تسجيل 4 ضبوط لتقديم خدمة غير مرغوب فيها، وضبطين لعدم تحقيق شروط النظافة في المطبخ، ولعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط واحد لحيازة مواد فاسدة، ولإقامة حفل فني من دون ترخيص، ولعدم التقيد باللباس الموحد.

ولفت التقرير الذي نشرته «الوطن» إلى منح ثلاث استمارات تأهيل سياحي، منها لمقهى من مستوى نجمتين، ولصالة شاي من مستوى نجمتين، ولفندق من الدرجة الثانية بالمستوى ذاته.

وذكر التقرير أنه تتم مراقبة جودة المحيط السياحي في مدينة جبلة بشكل خاص، وريف المدينة بشكل عام، لافتاً إلى مخاطبة مجلس المدينة في حال وجود مناظر تشوّه بصري في المدينة وريفها لحل هذه المشكلات.

من جهة ثانية، أشار دواي إلى تصديق 5 لوائح أسعار وفق أحكام القرار رقم 2600 لعام 2016، والقرارين 500 – 505 لعام 2017 للمنشآت السياحية الموضوعة في الخدمة كافة، لافتاً إلى متابعة المنشآت المؤهلة حديثاً لتصديق أسعارها فور صدور استمارة تأهيلها.