مالية دمشق: الانتهاء من أتمتة الذمم المالية والرواتب والأجور قريباً

جهين نيوز

كشف مدير مالية دمشق محمد عيد أن التحصيلات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي زادت بما نسبته 25% عن نفس الفترة من العام الماضي مرجعاً ذلك لزيادة حجم النشاط التجاري والصناعي وعودة مئات المنشآت إلى العمل.

وأضاف عيد في تصريح خاص للثورة أن المديرية انتهت بشكل كامل من أتمتة الذمم المالية، كما يجري العمل حالياً على دراسة أتمتة الرواتب والأجور، مشيراً إلى أن مالية دمشق كانت السباقة بأتمتة الأرباح الحقيقة ومدورات الجباية العام الماضي.

وبالنسبة لإنجاز التراكمات الضريبية لما قبل العام 2005 بين أنه تم التكليف للأعوام 2015 و2016 للمكلفين المستمرين وأنجز قسم كبير، ويجري حالياً التكليف للعام 2017، والتأخير الذي يحصل في بعض الأحيان عائد لأسباب مرتبطة بالمورد البشري اللازم لإنجاز العمل.

وفيما يخص سياسات الاتفاقيات التي تم تفعيلها مع منشآت الإطعام (فوق نجمتين) في دمشق التي بدأت العام الماضي، أوضح أن العمل مستمر وفق الاتفاقية المذكورة والنتائج جيدة لجهة التحصيلات.

يذكر أن مالية دمشق لم تعتمد مبدأ الكراسي في تقييم حجم العمل حيث تم الاتفاق مع أصحاب المنشآت على تقديم حجم عمل شهري بعد دراسة للمنشأة من قبل لجنة تضم عدة جهات.