مشاريع صناعية مشتركة في عدرا قيد الدراسة والبحث!

جهينة نيوز

في إطار السعي لإنشاء خريطة استثمارية متكاملة وفرص استثمار واعدة في القطاع الصناعي والذي يمثل الأولويات للسير بخطى سريعة نحو إعادة الصناعة الوطنية إلى سابق عهدها، عقد اجتماع موسع بين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس، والرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الاسلامي بشار الست، لبحث وإيجاد وسيلة للشراكة بين الجانبين وإقامة مشاريع تعود بالفائدة للطرفين من جهة ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.

واقترح الطرفان عدداً من الطروحات والأفكار التي تهدف إلى إقامة مشاريع صناعية مشتركة مهمة ولازمة وضرورية لتساهم في دعم الصناعيين في مرحلة إعادة الإعمار، ومن أهم هذه الطروحات تسهيل إنشاء مقاسم للصناعيين على أرض الغرفة في مدينة عدرا الصناعية لتضم مشروعات صغيرة ومتوسطة بمساحات إنشائية متنوعة حيث تبلغ مساحة الأرض 133 دونماً تُقسم على عدة مراحل، ليتم بيعها بالتقسيط للصناعيين وذلك بتمويل من البنك.

وناقش الطرفان آلية تنفيذ هذا المشروع، معربين عن تمسكهم وجديتهم الكاملة في التعاون الاستثماري والشراكة الاستراتيجية بحيث يكون ثمرة هذا التعاون الخطوة الأولى في مرحلة التعافي.