١٣٥ شركة بمهرجان صنع في سورية

جهينة نيوز

تستمر فعاليات مهرجان التسوق الشهري العائلي /صنع في سورية/ بدورته 85 والتي تقيمها غرفة صناعة دمشق وريفها في اللاذقية.

عضو المكتب التنفيذي في المحافظة علي يوسف أشار إلى أن المهرجان كرس حالة من التنافسية في السوق من خلال حجم الشركات المشاركة ونسبة الحسومات التي تقدمها الشركات التي تتجاوز 30 بالمئة مع الأسواق.

من جهته أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد أن دورة المهرجان الحالية تضم تنوعا بالسلع وأسعارا منافسة مقارنة مع الأسواق.

ولفت رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وعضو غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي إلى أن المهرجان يتطور مع كل دورة له، وهذا ينسجم مع تطور الصناعة الوطنية التي أثبتت قدرتها على توفير الاكتفاء الذاتي والتخفيف من الاستيراد، مبينا أن دورة المهرجان الحالي يشارك فيها ما يقارب 135 شركة من جميع القطاعات الصناعية التي تقدم عروضا وحسومات تتراوح بين 30 و 50 بالمئة للمنتجات الغذائية والهندسية والكيماوية فيما وصلت نسبة الحسومات إلى 70 بالمئة بالنسبة للمنتجات النسيجية والألبسة، ويستمر المهرجان حتى الـ 19 من شهر نيسان الحالي.