أبراج يوم الأحد مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود اليوم4/14: مصمم، حريص، واقعي، كلاسيكي، لبق، شغوف، محب للمعرفة، لطيف، مندفع، قيادي، متفاني، لكن احيانا متهور، تبعي، محبط، بسبب السرعة، الفترة القادمة مشاريع تفكير وحركة سنة ناشطة تعتمد فيها على نفسك انتقال الى مسكن او مقر عمل جديد تعلو الطاقة مع الامل رغم الشعور بشيء من التوحد، للبعض انفتاحات جديدةللمستقبل، للبعض ارتباط، للبعض عارض صحي، بالعموم سنة تحتاج للهدوء والصبر ونضوج بالعاطفة والاحاسيس.

برج الحمل: نهار تدافع عن نفسك تشارك بمناسبات تكرس وقت للقاءات وسهرات السعيدة تحيط نفسك بمحبين وتعبر عن مافي داخلك، يوم عزة نفس وعقلانية انفعالية بالوقت ذاته سببها الغيرة اجواء رومنسية نادرة تعيد البهجة نسبيا الى قلبك، للبعض اخبار سعيدة تغيير مكان اقامة اصطياد الفرص واستغلالها.

برج الثور: تظهر مسؤولية شخصية قلق تجاه عائلتك تبالغ في حماية نفسك تعيد الانسجام لنفسك والعائلة محيطة تصرفاتك الخاطئة وحدها وراء حالتك تسلح بالصبر أمور بيتية وإصلاح أعطال.

برج الجوزاء: فرص مالية اجواء جميلة خليك حريص على مظهرك وأسلوبك تقوم بعملية تجديد وتتمكن من مفاوضة بطريقة ايجابية بامكانك تتواصل وتقوم بزيارات، موعد مهم لا تتردد باستجابة اي دعوة مقابلاتك ناجحة انتبه على محيطك من جيران واخوة.

برج السرطان: تهتم بامورك المالية فترة ايجابية ركز على تفاصيل انتبه على مصروفك قدر الامكان انفراج مهني ومالي تسلح بالابتسامة والكلمة الناعمة انت في نقطة وسط تقترب من نجاح اكثر واكثر مع انشغالك بالامور مالية.

برج الأسد: القمر ببرجك تغمرك السعادة لقاءات جديدة تملك نار الأحلام و رغبة التغيير على صعيد شخصي إلغاء صفحة اهمال تسعى لوضع برنامج وترتيب أحداث مهنية تغيرات لصالحك لا تتردد تجد حل فوري لكل امورك انتبه على صحتك تبرع وتتفوق بعيدا عن مثالية تتقبل نفسك والاخرين.

برج العذراء: مسالم اعمال جديدة تحتاج الى دقة الحسابات ركز على الامور وساعد نفسك تفهم مواقف الاخرين بشكل افضل خيبة امل دخول عنصر من ماضي يعاتبك تحاكم نفسك من زاوية المثالية تبحث عن تفاصيل الصغيرة او تبالغ بالانتقاد هذا لا يفيد خليك هادئ وخذ نفس طويل وراء كواليس تتارجح بين تبعية وتقلبات وتعتمد مبالغة وقلق وخوف سببها القمر ببرج الأسد.

برج الميزان: يوم مفرح تشعر بالانطلاق والانفتاح نحو أماكن متعددة الاصدقاء إلى جانبك دورك مهم وسلطتك قوية تتغلب على العقبات نفوذ وتأثير على الغير بدون مساومة تشارك النعم بكرم وحكمة وتحب المفاخرة والعيش بفيض.

برج العقرب: يوم ضاغط نظم وقتك يوم غير مناسب لابداعاتك متاعب تعامل مع زملاء العمل غرباء لا تدع الشك يدخل طيبتك علاقاتك بمحيطك تحتاج الى حدس غريب ليكون اعلى درجات الغوص بالاعماق اثبت جدارتك وحافظ على سمعتك الطيبة عزز ثقتك بالاخرين وافتح قلبك ولا تجازف عاطفيا بادل الشريك الاحساس.

برج القوس: قضايا وأوراق قانون تزيل هموم عن طريقك تتجاوز أي اعتبار سلبي اتصالات بعيدة وسفر يوم مناسب للحركة والكلام والأوراق ترسم طريق ايجابي لا تنسى أن تكون صحيح على الطرقات تستعمل مهاراتك متعددة بهدف واحد تخطو بانتظام للوصول للتحرر نفوذ وتأثير على الغير بدون مساومة تشارك معاملا وأوراق زوار .

برج الجدي: نهار يحمل امور مالية مشتركة حاجتك دائما للاحاطة وتبحث عن هوية تشعر احيانا بالضعف حيال آراء الآخرين أو وجهات نظرهم التي تحمل بعض الذكريات، تشعر بنوع من الاهتزاز وعدم الثقة بالنفس أطلق طاقتك كما تريد حتى تنتبه الى كيفية دفع الفواتير تطلب مساعدة نفقات أمور استشفاء أمور مالية عنوان نهارك.

برج الدلو: نهار مميز شجاعة ووضوح انتبه من ارتكاب الاخطاء تعتبر جزء من ضريبة التجربة وتتحمل المسؤولية تعامل مع شركاء عاطفة مجال للنقاش مفتاح الحل بايدك.

برج الحوت: نهار متطلب وضاغط يمكن تستبق الحدث تجهز لمواقف خديعة وعمل كثير متراكم تخطى مكامن القلق وابتعد عن الزعزعة طور قدرتك على التعبير وانتبه لحاجات جسدك ماديا ومعنويا للغذاء ضغط شغل وتنقل.