للأسبوع الـ 22.. محتجو السترات الصفراء يواصلون حراكهم ضد ماكرون وسياساته

جهينة نيوز:

تظاهر محتجو السترات الصفراء اليوم للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي في عدد من المدن الفرنسية رفضاً لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاجتماعية والاقتصادية وللمطالبة باستقالته.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المئات (في وصفها لعشرات الألوف الذين ينزلون الى الشوارع) من المحتجين تظاهروا في مدينة تولوز مرددين هتافات ورافعين لافتات تندد وتستنكر سياسات ماكرون وحكومته وتصفه ووزير داخليته كريستوف كاستانير بـ”السفاحين”.

ووفق ناشطين في حركة السترات الصفراء بدأت تجمعات في مرسيليا وغرينوبل وليل وغيرها وذلك ضمن الاستعدادات لما أطلقوا عليه “اليوم العظيم” الذي وعد به مسؤولو الحراك في الـ20 من نيسان الجاري تزامناً مع إعلانات وعد بها ماكرون في محاولة لاحتواء الاحتجاجات والخروج من الأزمة التي تشهدها فرنسا.

وكعادته استبق وزير الداخلية الفرنسي احتجاجات اليوم باطلاق تهديدات بالتصدى للمتظاهرين معلناً عن “الاستعداد لخوض المعركة” واتخاذ تدابير وصفها بـ”المناسبة” لمواجهتهم.

وتعد مظاهرات اليوم الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ السلطات قانوناً أعدته الخميس الماضي لقمع المتظاهرين تحت ذريعة محاكمة من تصفتهم بـ”الخارجين عن القانون” يوم الخميس الماضي.

كما فرضت السلطات الفرنسية مجدداً اليوم حظراً على المظاهرات في جادة الشانزليزيه الباريسية وعدد من المدن الأخرى مثل ليل وليون ومونتوبان.

وبدأت الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة ضد ماكرون وسياساته والتي أطلق عليها اسم “السترات الصفراء” في الـ17 من تشرين الثاني الماضي وسرعان ما انتشرت في كل أنحاء فرنسا كما انتقلت إلى دول أوروبية أخرى وواجهت السلطات الفرنسية هذه الاحتجاجات بقمع مفرط أدى إلى سقوط العديد من الضحايا واعتقال الآلاف.