لافروف: واشنطن لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويلا

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن واشنطن لم تنجح في الحرب الخاطفة على فنزويلا لكن الولايات المتحدة لم تتخلى عن محاولات الإطاحة بنظام مادورو

وقال لافروف في اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاع: "فنزويلا معروفة على نطاق واسع. الحرب الخاطفة لتغيير النظام لم تنجح، لكن الأمريكيين لم يتخلوا عن هدف الإطاحة بالرئيس الشرعي لفنزويلا".

وحول معاهدة ستارت-3، قال لافروف، متحدثا في اجتماع لمجلس السياسة الخارجية والدفاعية: "لقد شرعت أمريكا لتفكيك الاتفاقات في مجال الحد من التسلح. بعد انهيار معاهدة الدرع الصاروخية، الآن هناك اتفاقية الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى هي التالية. وبعد ذلك، لا يمكن استبعاد وجود مشاكل فيما يتعلق بتمديد مدة معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ".

وأكد لافروف أن كل ذلك ستكون له عواقب وخيمة على المجالات التي كانت تلك المعاهدات تضبطها، بل وعلى آليات أخرى في مجال نزع السلاح النووي ومنع انتشاره.

وتابع: "إذا قمنا بتحليل ممارسات واشنطن في هذا المجال، فيمكننا أن نستنتج أن دعاة إطلاق سباق جديد للتسلح تمكنوا من فرض هيمنتهم" على واشنطن. وأضاف: "أود التأكيد مرة أخرى أنهم لن ينجحوا في جر روسيا إلى هذا التنافس باهظ الثمن".

وأشار إلى أن موسكو لا تزال بانتظار الردود على مقترحاتها الرامية إلى تعزيز الأمن الدولي، بما فيها مقترح صياغة معاهدة جديدة حول الأمن الأوروبي والأطلسي والمبادرة الروسية الصينية المشتركة لمنع نشر السلاح في الفضاء والمقترح الروسي لصياغة اتفاقية لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي.

وأضاف أن الطرف المقابل يتهرب من مناقشة هذه القضايا بشكل مهني وصريح، وأن واشنطن وبروكسل ليستا جاهزتين لمثل هذا الحوار.

ومع ذلك لفت إلى أن الحوار بين موسكو وواشنطن لا يزال قائما حول مختلف القضايا، بما فيها مكافحة الإرهاب وتفادي الصدام في سوريا والجوانب السياسية للتسوية السورية والاتصالات حول أفغانستان وشبه الجزيرة الكورية، بالإضافة إلى التعاون في الفضاء.

وأشار إلى أن موسكو تلمس إمكانيات للتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما يخص حماية المسيحيين والأقليات الدينية في الشرق الأوسط.

وشدد على أن روسيا مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والغرب بشكل عام، ولا تزال منفتحة على خلق مجال اقتصادي وإنساني موحد من المحيط الأطلسي وحتى الهادئ، وترى إمكانية لإقامة الشراكة الأوراسية الواسعة التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة روسيا ودول آسيان في سوتشي قبل عامين.