إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

جهينة نيوز:

أصيب شاب فلسطيني ظهر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت عينون شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الشاب ما أدى إلى إصابته في وجهه وتم تحويله لأحد مشافي الخليل لتلقي العلاج.

وكان شاب فلسطيني أصيب فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس لوكالة وفا: إن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا القرية بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة شاب بجروح.

الاحتلال يعتقل فلسطينيين في الخليل

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر يوم شابين فلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين من حي تل أرميدة وسط الخليل.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها القمعية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة المدن والقرى الفلسطينية وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.